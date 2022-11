Caixa Geral de Depósitos não aumenta as comissões em 2023

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, garante que os custos com comissões no banco não irão aumentar no próximo ano.

“Relativamente às comissões, a Caixa decidiu que não vai aumentar as comissões em 2023”, disse Paulo Macedo na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do terceiro trimestre.

“Este ano, os aumentos foram apenas relativamente a efeitos de idas ao balcão ou utilização de canais automáticos, portanto não houve grandes efeitos nem grandes aumentos por novas coisas ou por aumentos de novos serviços”, afirmou.

O administrador apontou que o maior valor nesta rubrica tem origem nas operações internacionais, tendo destacado ainda a importância dos valores com seguros e fundos de investimento.

“Neste momento, os proveitos que nós temos de comissões, estão 'ela por ela' com o que pagamos de custos regulatórios, porque as contribuições extraordinárias incidem sobre depósitos”, argumentou.