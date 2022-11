​Autarcas de Braga e Vila Nova de Gaia defendem descida do IVA da energia

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, lamenta a opção do Governo em não baixar o IVA da eletricidade.

Em declarações à Renascença, o autarca socialista diz que a descida da taxa permitiria ao município "apoiar as famílias e as IPSS que estão a sofrer um impacto brutal".

"O excedente com a redução da taxa de IVA seria usado para apoio social", aponta Eduardo Vítor Rodrigues.



"Neste momento, o município de Gaia paga 6,5 milhões de euros por ano em iluminação pública e ainda 3,5 milhões de energia em equipamentos municipais sociais", precisa o autarca para destacar que uma descida da taxa de IVA de 23% para 6% permitiria ao município uma poupança de dois milhões de euros.



Outro autarca, Ricardo Rio, de Braga, também defende essa redução, acusando o Governo de dar prioridade à acumulação de receita.

"O estado central e o governo têm cultivado sistematicamente a cultura do enriquecimento energético por via tariféria", acusa Rio.

O autarca social-democrata salienta que o Governo "só tem foco na arrecadação de receita através do consumo de energia", em alternativa à possibilidade de "apoiar os cidadãos e as instituições a otimizar os consumos e a ter medidas de eficiência energética"



Ricardo Rio lembra que já aconteceu com os combustíveis "através do Imposto sobre Produtos Petrolíferos" e que se repete agora através "do IVA sobre a eletricidade que teimosamente se recusa a descer".