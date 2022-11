Ministro da Economia não dá garantias que o Estado receba o dinheiro que injetou na EFACEC

O ministro da Economia, António Costa Silva, não promete que o Estado recupere a totalidade do investimento feito na EFACEC.



A empresa, nacionalizada em 2020, já recebeu 200 milhões do Estado português, dos quais 150 são referentes a um empréstimo. O Governo está a tentar encontrar parceiros para privatizar a empresa.



O ministro disse esta quarta-feira no parlamento que não consegue "dar nenhuma garantia" de reembolso do capital mobilizado, mas promete que irá "fazer tudo para isso acontecer".

"Entre as várias companhias com que estamos a falar, algumas nacionais, outras internacionais, há algumas em que existe uma convergência estratégica exatamente com o modelo de negócio da EFACEC. Eu penso que se isso for conseguido, esta situação menos boa da companhia pode ser ultrapassada."

Já sobre a generalidade do panorama económico do país, António Costa Silva sublinha que Portugal tem resistido à crise, mas que irá entrar num período "muito difícil".

"Apesar da guerra na Ucrânia Europa, da crise energética, do preço das matérias-primas, da alta inflação, há alguma resiliência na indústria e sistema produtivo português", salienta.

Para o ministro, há razões para existir "alguma esperança para o futuro, mas não vamos ter ilusões": "O ano de 2023 vai ser muito difícil. Nós já temos o prognóstico da recessão na Alemanha, que provavelmente se vai confirmar".