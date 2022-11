Ryanair anuncia lucros de 1.371 milhões de euros no primeiro semestre

A companhia de voos de baixo custo Ryanair informou esta segunda-feira que obteve um lucro de 1.371 milhões de euros no primeiro semestre fiscal (abril-setembro), face às perdas de 47,6 milhões de euros registadas em igual período de 2021.

A empresa com sede em Dublin atribuiu “os fortes ganhos” (valores brutos), entre outros fatores, ao que chamou “fiabilidade operativa”, à recuperação da deslocação de passageiros e ao aumento do preço da tarifa aérea durante a época de férias, no verão.

A Ryanair indica num comunicado divulgado esta segunda-feira que transportou 91,1 milhões passageiros no primeiro semestre de 2022 – 143% mais do que no ano passado – o que, refere, “confirma” a recuperação do setor afetado pela crise sanitária.

Os preços das passagens aumentaram 7% neste período (fiscal), sendo que nos meses de julho e agosto o aumento foi de 14% – em relação aos valores de 2021 – o que “compensou” a queda verificada durante o primeiro trimestre deste ano marcado pela guerra na Ucrânia.

Neste contexto, a Ryanair obteve 6.620 milhões de euros entre os passados meses de abril e setembro: 207% mais do que em 2021 e após a abertura de 15 novas bases de operações e da implementação de 770 rotas adicionais.