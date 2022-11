Produção de energia elétrica aumenta 3% em outubro

Portugal produziu, em outubro, 3. 473 GWh de energia elétrica, representando um aumento de 3.0% em relação ao mês homólogo.

De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Agência para a Energia (Adene), a produção renovável representou 58,4% (inclui a produção por bombagem) e a não renovável 41,6%.

“As principais fontes de energia na produção de eletricidade foram o gás natural (41.1%) e a eólica (34.5%), a produção remanescente foi para a hidroeletricidade que inclui a produção por bombagem (11.3%), biomassa (7.1%) e o solar fotovoltaico (5.4%)”, lê-se no documento que alerta para a produção hidroelétrica que “mantém valores anormalmente baixos”.

Já no que diz respeito ao consumo de gás natural, em outubro, segundo a Adene, registou-se uma descida de 5.7% face ao mês homólogo com um gasto de 5. 003 GWh.

“O mercado elétrico, que corresponde ao gás natural consumido nas centrais de ciclo combinado para a produção de eletricidade foi responsável por 48.4%, sendo os restantes 51.6% destinados ao mercado convencional”, indica o comunicado.

Em termos de mercado importador de gás natural, a Nigéria mantém a liderança com uma quota de 48%, seguindo-se respetivamente, o gás importado através das interligações com Espanha (31.2%), os EUA (15,9%) e Trinidad e Tobago com (4.9%).

A Adene destaca “a elevada percentagem do gás importado através das interligações” (gasodutos), em outubro, algo que “não acontecia já algum tempo”.