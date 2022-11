Nova mexida nos preços dos combustíveis. Gasóleo desce e gasolina sobe

O gasóleo deve descer esta segunda-feira quatro cêntimos por litro. Já a gasolina deve ficar mais cara dois cêntimos e meio por litro.

Contas feitas, deverá pagar 1,863 euros por litro de gasóleo simples e 1,828 euros por litro de gasolina simples 95.

O preço final nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Carga fiscal sobre os combustíveis desce

As variações dos preços dos combustíveis podem, no entanto, sofrer alterações porque o Governo atualizou as medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis para o mês de novembro.

Segundo o ministério liderado por Fernando Medina, “considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal passará a ser de 32,1 cêntimos por litro de gasóleo e 27,6 cêntimos por litro de gasolina”.

Esta redução resulta, por um lado, do mecanismo aplicável no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% e o mecanismo de compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis, e, por outro, da suspensão da atualização da taxa de carbono.

De acordo o comunicado, as medidas no ISP resultam numa redução da carga fiscal de 3,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 1,4 cêntimos por litro de gasolina.

A diminuição da carga fiscal passa a ser de 32 cêntimos por litro no gasóleo e de quase 28 cêntimos na gasolina.

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 11ª gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia. Já o gasóleo ocupa a 14ª posição do ranking europeu.