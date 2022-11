Estou insolvente. E agora o que faço?

Em entrevista à Renascença na última semana, Natália Nunes, que coordena o Gabinete de Proteção Financeira da Deco, afirmou que as famílias portuguesas, de uma forma geral, vão ter um ano de muitas dificuldades, até porque a inflação vai continuar elevada, além dos 2%.

Apontando para os dados do Ministério da Justiça relativamente as insolvências, os particulares representam mais de 70% do valor total.

Com base na informação de advogados especialistas na matéria, saiba o que lhe pode acontecer e o que pode fazer no caso de não conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras e ficar insolvente.

Quem pode pedir insolvência?

É o caminho mais indicado para as pessoas singulares e famílias que não conseguem cumprir todas as dívidas de que é titular.

O que acontece quando se pede a insolvência?

Depois de o Tribunal declarar a bancarrota, é nomeado um administrador de insolvência que vai proceder à liquidação de todo o património do devedor.

Aí entram pertences como a casa e o carro. O dinheiro que resultar da venda será para repartir pelos credores do insolvente, de acordo com a sua graduação e prioridade de pagamento.

É preciso advogados?

Trata-se de um processo judicial, o que significa que decorre em tribunal. Por isso, os advogados, devidamente mandatados pelos seus clientes são, nos termos da lei, os únicos profissionais habilitados para dar início aos processos.

Há apenas um caminho?

Não. Há pelo menos dois. A insolvência com a exoneração do passivo restante ou a insolvência com plano de pagamentos.

Em que consiste a exoneração?

A exoneração é um regime que permite aos devedores o perdão das suas dívidas que não sejam integralmente pagas no processo de insolvência após a liquidação do património do devedor ou nos três anos posteriores ao encerramento do processo.