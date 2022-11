Em dois meses. Mais de 100 mil consumidores passaram para o mercado regulado de gás

Segundo a Agência para a Energia (ADENE), desde 7 de setembro, os comercializadores do mercado regulado, designados como comercializadores de último recurso (CUR), receberam 107.933 pedidos de contratação.

Destes pedidos, já se encontram finalizados 104.001 processos. Os restantes 3.932 pedidos encontram-se em curso.

De recordar que a mudança para o mercado regulado do gás voltou a ser uma possibilidade para os consumidores em Portugal com consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 metros cúbicos (m3) desde o passado dia 7 de setembro, um dia depois da publicação do Decreto-Lei n.º 57-B/2022.

A medida foi anunciada pelo Governo, em agosto e vai vigorar durante 12 meses, podendo abranger até 1,5 milhões de consumidores domésticos e foi decidida na sequência dos aumentos das tarifas dos comercializadores no mercado livre.