Trabalhadores estão a demitir-se emocionalmente das empresas

Nasceu na China e cresceu na rede social TikTok. Hoje o “quiet quitting”, ou demissão silenciosa, é um fenómeno espalhado pelo mundo ocidental, sobretudo entre os trabalhadores mais jovens.

Está, por isso, a preocupar patrões e responsáveis políticos. Não se trata de pedir a demissão da empresa onde se trabalha, mas de cumprir apenas o que está na letra do contrato, seguindo à risca os horários e afastando qualquer vínculo emocional com o empregador.

Um estudo norte-americano revela que o problema afeta mais de 30% dos trabalhadores. Embora feito nos Estados Unidos, a psicóloga Teresa Espassandim admite que as conclusões poderiam ser as mesmas, se tivesse sido feito em qualquer país da Europa e, nomeadamente, em Portugal.

“Não é um fenómeno que fica do outro lado do Atlântico, isto está no nosso país, 32% da população ativa tem níveis muito baixos, aquém do que seria esperado, de envolvimento e compromisso com a empresa. Isto significa que em muitas circunstâncias, em muitas realidades de trabalho, não existe um incentivo ao desenvolvimento de carreiras, não existem oportunidades de aprendizagem, não existe um contacto próximo das chefias, procurando saber como é que aquela pessoa se sente, como é que ela está”, afirma Teresa Espassandim, no programa Em Nome da Lei da Renascença.

O líder da Juventude Socialista (JS), Miguel Costa Matos, reconhece que em Portugal não faltam razões para que os jovens trabalhadores não estejam dispostos a “vestir a camisola”.

Miguel Costa Matos admite que “um em cada seis dos jovens que procuram emprego não o encontram. E, quando o encontram, dois em cada três tem um contrato a termo. E, depois, três em cada quatro jovens têm um salário abaixo dos 950 euros. E a percentagem daqueles que trabalham mais de 40 horas duplicou nos últimos 10 anos. Ou seja, nós temos contratos cada vez mais precários, menos remunerados, e com mais horas de trabalho.”