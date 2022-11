​Tráfego de dados na Web Summit é igual a um milhão de filmes em alta definição

A presidente executiva da Altice, Ana Figueiredo, revelou que desde o início da Web Summit e até à manhã desta sexta-feira, registou-se um tráfego de dados na ordem dos 50 terabites.



“Para se ter uma noção, é o equivalente a um milhão de filmes em alta definição”, comparou a executiva.

Ana Figueiredo deu conta de outros números: para a realização da Web Summit foram instalados 15 quilómetros de cabos e a rede permite que estejam ligados simultaneamente 150 mil dispositivos.

Antes de Ana Figueiredo ter subido ao palco central da Web Summit, houve um momento de agradecimento aos voluntários que ajudam à organização do evento.

São mais de dois mil voluntários, vindos de vários países. Uma parte destes voluntários subiu ao palco do Altice para uma fotografia oficial.

A Web Summit chega ao fim esta sexta-feira, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no palco principal.