​Reface. A “auto-expressão digital” made in Ucrânia

Foi uma das apps da pandemia. Em 2020, o Reface fintou os receios com a privacidade e proteção de dados e colocou meio mundo a brincar com “deepfakes”, tornando esta tecnologia numa experiência divertida e acessível a todos.



No verão do ano que dificilmente esqueceremos, muitos foram os vídeos e imagens que surgiram na Internet onde as caras de pessoas comuns tomam o lugar das de super heróis e celebridades. As imagens eram manipuladas de forma tão realista que surpreenderam, obrigando-nos a olhar duas vezes.

O CEO e co-criador da Reface, Dima Shvets, passou pela Web Summit esta quinta-feira e esteve à conversa com a Renascença. Confessou que o sucesso da app o apanhou de surpresa.

“Aconteceu. Uns rapazes sonharam que podiam mudar a forma como as pessoas comunicaram e aconteceu. Ninguém acreditava nisso quando criamos a aplicação, mas tornou-se numa coisa com significado para as pessoas, que lhes dava felicidade”, diz.

Shvets esteve presente na cimeira para falar sobre o papel que esta startup ucraniana pode ter no futuro do metaverso, tornando possível a “auto-expressão digital”. No palco Growth Summit, apresentou o “Metahead” que, no futuro, servirá para criar “representações faciais em 3D” hiperrealistas apenas com uma fotografia.

Esta aposta surge porque Dima acredita que o utilizador comum das redes sociais ou dos videojogos não vai aderir facilmente a metaversos complexos onde não se sinta representado.

A solução pode mesmo passar pelo hiper realismo. “As pessoas vão querer ter o seu reflexo, uma representação sua no digital… e vão querer que essa representação seja bastante realista”, vaticina.