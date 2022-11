O que pensa o fundador do Second Life do metaverso de Zuckerberg?

A palavra "metaverso" pode estar na moda, mas o fenómeno começou no início do milénio. Philip Rosedale, fundador do velhinho Second Life, veio à Web Summit relembrar isso mesmo e mostrar ao mundo o que aprendeu com a plataforma de realidade virtual, já com 20 anos.

Para Rosedale, um dos principais problemas com a aposta de Mark Zuckerberg no metaverso prende-se com o seu modelo de negócio, que replica o que já acontece nas redes sociais: publicidade. O utilizador não é um consumidor, é um produto; entretê-lo não é o enfoque, mas apenas uma maneira de gerar lucro com anúncios.

"Começámos a desenvolver o Second Life em 1999, antes de a publicidade ser bem sucedida [na Internet]. Por isso, o lucro da empresa assenta nos utilizadores. Conseguimos dinheiro com pequenas taxas e com hospedagem. Quem tem um espaço paga uma taxa."

O Second Life é, no que ao dinheiro diz respeito, uma espécie de senhorio que cobra uma forma de IMI a quem quiser lá ter terrenos. Com isso, garante Rosedale, consegue "mais dinheiro por utilizador do que o Facebook ou o Youtube".

"É possível ter um bom negócio sem publicidade", ressalva o especialista da plataforma, que já se tornou numa espécie de cidade virtual "do tamanho de Los Angeles", com o mesmo número de habitantes há vários anos (cerca de três milhões) e onde não há espaço - ou vontade - para anúncios.

"Já não há mundo real suficiente para todos nós"



Rosedale participou num debate sobre a palavra do momento com Herman Narula, CEO da Improbable, uma empresa que cria soluções tecnológicas para quem quer criar metaversos.

O autor do livro "Virtual Society - The Metaverse And The New Frontiers Of Human Experience" (que versa sobre sociedades virtuais e olha para o metaverso como uma nova fronteira para a experiência humana) também defendeu, na mesma conversa, que a publicidade não é solução para monetizar esta futura realidade e ofereceu uma solução menos "tóxica".

"A maior pergunta aqui é: qual é a oportunidade financeira disto? Para mim, ela passa pela moda, pelo desporto e pela propriedade. As pessoas gastariam facilmente dinheiro para conhecer os seus jogadores preferidos ou comprar merchandise do seu clube. É uma maneira mais saudável de criar valor", diz, defendendo que a venda de produtos virtuais é "a forma mais saudável de monetizar a Internet".