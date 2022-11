​O inverno chegou às criptomoedas. É mais uma fase ou a “bolha” rebentou?

Ou será este mais um dos habituais ciclos do setor das criptomoedas, que antecedem um novo pico, ainda mais alto do que o anterior?

O inverno chegou mais cedo este ano ao setor das criptomoedas – logo em maio, quando a Terra (LUNA), que chegou a ser um dos cinco maiores projetos do mundo em criptomoedas, caiu 97% em 24 horas e levou consigo a stablecoin algorítmica TerraUSD (UST). Esta criptomoeda estável perdeu a paridade com o dólar e desceu até aos 0,30 dólares.

Ainda assim, assume que não é fácil aguentar uma empresa no setor em ciclos como este. “Como no filme Dune, em que as personagens têm de desenvolver o poder do deserto, aqui temos de desenvolver o poder do inverno, para sobreviver a estas fases”.

Já aos jornalistas, CZ explicou que a queda das criptomoedas se explica pela correlação que atualmente tem com os mercados de ações. “Hoje vão na mesma direção, porque a maioria das pessoas que fazem 'trading' de criptomoedas também trocam ações. Quando o mercado de ações baixa, vendem também as criptomoedas.”

O que acontece quando um fundador da Web3 e dois céticos das criptomoedas entram num bar – ou no palco central da Web Summit – para falar do futuro das cripto? No mínimo, um debate aceso sobre o que está na base do setor.

Foi isso que aconteceu esta sexta-feira, quando Charles Hoskinson, um peso pesado do meio das criptomoedas, se sentou ao lado de dois grandes críticos do setor: o ator Ben McKenzie, conhecido pelo papel na série “The O.C.”, atualmente a escrever um livro sobre fraudes no setor das criptomoedas, e a engenheira norte-americana Molly White, autora do site “Web3 is going just Great” – uma compilação diária de todos os “desastres” que acontecem no setor das criptomoedas, desde ataques a esquemas fraudulentos.

Em 2014, Charles Hoskinson ajudou a criar a Ethereum, a blockchain que se seguiu à pioneira Bitcoin. Criou depois, em 2017, a sua própria blockchain, a Cardano, que tem desde então lugar cativo no top 10 das criptomoedas.

Neste debate, não se falou de estações do ano, mas do sentido da própria existência do setor das criptomoedas.

Perante os dois opositores, Hoskinson tentou defender com unhas e dentes o mundo da Web3 – o conjunto de empreendedores que estão a tentar descentralizar a internet através da tecnologia blockchain, libertando-a das gigantes tecnológicas – mas não conseguiu convencer os parceiros de debate.

Ben McKenzie começou por afirmar que as criptomoedas “não são verdadeiramente moedas”, mas antes títulos financeiros (“securities”) e que nesta fase de crise o mundo cripto “está à procura de uma nova história para contar”.

“Grande parte do ar já saiu da bolha”, atirou o escritor, referindo-se aos cerca de dois biliões de dólares que desapareceram do mercado no últimos seis meses.

Hoskinson classificou como “absolutamente bizarro” chamar “security” a um protocolo tecnológico em que os fundadores podem desaparecer, como o fundador da Bitcoin – o misterioso Satoshi Nakamoto, cuja real identidade ninguém conhece.