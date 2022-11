EDP antecipa inverno “sem problemas significantes” na energia, mas 2023 é “incógnita”

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, afirmou esta sexta-feira que o inverno deste ano deverá ser atravessado “sem problemas significantes com a energia”, sendo 2023 “a maior incógnita” para um setor que necessita de investimento.

“Acho que estamos preparados para o inverno de 2022. O armazenamento está nos máximos, por isso se tivermos um inverno moderado, devemos conseguir passar o inverno sem problemas significantes com a energia. Acho que a maior incógnita é 2023”, disse Miguel Stilwell de Andrade num painel na Web Summit, em Lisboa.

“Não nos esqueçamos que a Rússia cortou o gás para a Europa, depois de terem fornecido durante grande parte do ano de 2022”, acrescentou o CEO da empresa no painel “Totalmente Carregado: Alimentando a Transição para as Energias Renováveis”, onde considerou que 2023 será “um grande ponto de interrogação”.

Stilwell de Andrade considerou ainda que o investimento nas energias renováveis não é suficiente e que deve se deveria estar a investir “o dobro ou o triplo”.

“O problema é que em muitos países não somos capazes de investir tanto quanto gostaríamos”, lamentou, dizendo que “não é falta de capital, não é falta de tecnologia, é só uma questão sobre como é que se pode trazer mais projetos”.

Stilwell de Andrade reforçou que o setor das energias renováveis não precisa de subsídios, mas sim de políticas claras e estáveis.

“Em termos de investimento, precisamos de imenso investimento, mas em termos de incentivos, as renováveis não precisam mais de incentivos ou subsídios. Não precisamos de subsídios, mas precisamos de políticas e regulamentos claros, previsíveis e estáveis. Os investidores nas renováveis querem previsibilidade a longo termo”, apontou.

O presidente executivo da EDP acredita que o setor energético está a atravessar “uma transformação maciça” que se poderá prolongar por várias décadas.

A Web Summit, que arrancou na terça-feira, termina hoje, com a sua sétima edição a atingir o seu máximo de capacidade com 71.033 participantes de 160 países, com o maior número de sempre de 'startups' e de investidores.