Combustíveis voltam a descer para a semana

O preço dos combustíveis deverá voltar a descer a partir da próxima segunda-feira.

De acordo com a SIC, que cita fontes do setor, a descida será de dois cêntimos na gasolina e quatro no gasóleo.

A confirmarem-se as previsões, os preços médios deverão ficar fixados nos 1.886 euros por litro no gasóleo simples e cerca de 1,782 euros por litro no caso da gasolina 95 simples.

O preço final nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,936 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 ronda 1,812 euros. O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 11ª gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia. Já o gasóleo ocupa a 14ª posição do ranking europeu.