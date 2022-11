BPI sobe lucro em 18% para 268 milhões até setembro

O BPI teve lucros de 268 milhões de euros até setembro, uma subida de 18% face aos 242 milhões de euros registados no mesmo período de 2021, divulgou a instituição financeira.

A atividade em Portugal contribuiu com 159 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 25% relativamente ao período homólogo de 2021, refere em comunicado o banco detido pelo grupo CaixaBank.

O contributo da participação no angolano BFA foi de 102 milhões de euros (100 milhões em período homólogo de 2021) e o contributo do moçambicano BCI de 25 milhões de euros (14 milhões em período homólogo).

Segundo o presidente Executivo, o BPI mantém uma posição financeira sólida, assente num forte dinamismo comercial, que tem permitido ganhar quota de mercado nos diversos segmentos de negócio e melhorar a rentabilidade.

“O Banco está preparado para continuar a dar um apoio decisivo às famílias, empresas e sociedade, num cenário de incerteza quanto à extensão e duração dos impactos da situação geopolítica e económica a nível internacional. Olhamos para os próximos exercícios com muita prudência, com a confiança de termos uma capitalização confortável, o melhor risco de crédito em Portugal, uma equipa focada e a capacidade de investir em tecnologia e inovação”, diz João Pedro Oliveira e Costa, citado no comunicado.