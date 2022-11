APDIR pede maior abertura à banca na renegociação de dívidas das famílias, antes que atinjam incumprimento

A Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e da Recuperação (APDIR) apela a uma maior abertura dos credores à renegociação das dívidas das famílias, especialmente antes de entrarem em incumprimento.

Na semana passada, o Ministério da Justiça revelou existir um aumento de 14,6% nos processos de insolvência em tribunal no segundo trimestre de 2022. Dos 2.038 casos, 81,3% correspondem a pedidos de particulares.

Em 2007, de acordo com a Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), a proporção de particulares - ou seja, famílias - no total de processos de insolvência não atingia os 20%.

Em declarações à Renascença, Paulo Valério, presidente da APDIR, diz que o aumento do número de falências de famílias é uma consequência "natural" da atual situação económica.

"O aumento dos custos de vida das pessoas, dos créditos à habitação, o difícil acesso a bens essenciais, como a energia ou bens alimentares têm causado uma pressão enorme nas famílias. Naturalmente, acaba por ter um impacto na capacidade das famílias cumprirem com o pagamento das suas dívidas", explica.

Com as previsões negativas da economia a pairarem sobre os próximos meses, o dirigente não tem dúvidas de que será "inevitável" que mais famílias recorram à insolvência nos tempos que se avizinham.

"As pessoas vão sentir uma pressão cada vez maior naquilo que é o seu orçamento familiar e, no momento em que já não têm condições para honrar a generalidade dos compromissos e até começarem a sentir pressão da própria banca ao cobrar as prestações dos seus créditos, é natural que a muitas famílias não reste outra alternativa que não seja apresentar insolvência."