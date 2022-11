Web Summit. Conheça três das startups escolhidas para representar Portugal

A Renascença dá a conhecer três startups foram escolhidas para representar Portugal na edição deste ano da conferência de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, que decorre no Parque das Nações, em Lisboa. As pequenas empresas, com ideias que podem valer milhões, foram selecionadas pelo programa Road 2 WebSummit, da Startup Portugal, para representar o país na maior conferência tecnológica do Mundo. Procuram investidores para potenciar as empresas que estão incubadas na Universidade do Porto, em Lisboa e Aveiro. Todas pretendem dar resposta aos problemas que afetam os portugueses no dia a dia. WindCredible – A mini turbina para as cidades Filipe Fernandes, da WindCredible, teve a ideia de criar a mini turbina eólica quando percebeu que o motor de uma impressora 3D funcionava como um gerador. A partir daí procurou outros motores que fizessem o mesmo e decidiu usar material reciclado para construir as turbinas. Usa motores de trotinetes, overboards e bicicletas para fabricar a turbina eólica idealizada para meios urbanos. “Está desenhada para ser colocada no topo dos edifícios, em pilares, capta o vento de todos os lados e é muito versátil”, conta Filipe Fernandes à Renascença.

Ao contrário das turbinas que estamos habituados a ver nos parques eólicos, estas são diferentes, têm apenas dois metros de altura e um formato diferente. “As turbinas tradicionais não se dão bem em ambiente urbano. Queremos aproveitar toda a energia que circula na cidade para alimentar as nossas casas e a indústria”, refere um dos fundadores da WindCredible. Em plena crise energética, esta startup acredita que a turbinas que geram energia renovável vão fazer baixar a conta da eletricidade ao fim do mês. “Uma turbina com dois metros consegue captar energia suficiente para produzir um terço da energia de uma habitação”, revela Filipe Fernandes. A WindCredible está incubada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, já ganhou vários prémios e na Web Summit querem captar investimento para começar a colocar estas turbinas nos prédios das cidades portuguesas. Nevaro – A aplicação que gere a saúde mental A ideia da Nevaro surgiu na sala de aula, na cadeira de neurociências, do mestrado em Engenharia Biomédica e Biofísica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Mas foi a pandemia que acabou por dar o mote a esta aplicação móvel que gere a saúde mental. Rita Maçorano é uma das fundadoras da Nevaro, uma empresa que surgiu em plena Covid-19. “Sou engenheira biomédica, focada em neurociências e sempre trabalhei com dados fisiológicos, mas com a pandemia fez todo o sentido direcionar a aplicação para as empresas, para a gestão da saúde mental no espaço de trabalho”, explica Rita Maçorano à Renascença.



Esta aplicação que está no telemóvel vai gerindo a saúde mental e o bem-estar, e avisa para riscos de "burnout", através de métodos clinicamente validados.

“Através de dados fisiológicos, como a respiração, o batimento cardíaco conseguimos perceber como a pessoa está e sugerir estratégias corretas para gerir a nossa saúde mental”, conta A fundadora da Nevaro. Por exemplo, nesta app existe um termómetro da ansiedade. Basta colocar o dedo na câmara e o resultado aparece em 30 segundos, a partir daí, a aplicação sugere estratégias de gestão adequadas ao estado de cada um, até porque a saúde mental é diferente de pessoa para pessoa. Para já, a Nevaro está apenas disponível para empresas com mais de 250 trabalhadores, mas no futuro Rita Maçonaro quer que todas as pessoas possam ter no bolso esta aplicação que ajuda a gerir a saúde mental. Senior Support para ajudar quem cuida André Mendes nasceu no Brasil, mas está há quatro anos em Portugal. Desde há um ano e meio que é um dos responsáveis pela Senior Support, uma aplicação gratuita para o telemóvel que torna mais fácil a vida dos cuidadores informais.