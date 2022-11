Sines. Fábrica de baterias para veículos elétricos estará a funcionar em 2025

A China Aviation Lithium Battery Tecnology (CALB) pretende que a sua fábrica de baterias para veículos elétricos, em Sines, entre em funcionamento em 2025.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Gameiro, que representa o fabricante chinês em Portugal, revelou que a diretora executiva da empresa apontou o "final de 2025" como a data prevista para o início da laboração na futura unidade.

A diretora executiva "disse que a fábrica tem de estar aberta em 2025" para que, no ano seguinte, as baterias possam "sair de Sines para a Europa para serem instaladas em vários automóveis europeus, até ao final do primeiro trimestre" de 2026, adiantou.

Nuno Gameiro salientou que aquela que será a primeira fábrica na Europa da CALB vai ser construída em várias fases, sendo que a primeira envolve a construção da unidade industrial em "50 dos 100 hectares" de terreno.

Já a primeira fase do investimento, cujo valor não foi anunciado, "é para acomodar a carteira de encomendas que [a empresa] já tem neste momento" na Europa, avançou.

De acordo com o responsável, numa segunda fase, em 2028, a empresa prevê ampliar as instalações, ocupando a totalidade dos 100 hectares de terreno, o que vai permitir "escalar de 15 para 45 gigawatt-hora (GWh)".

A CALB, explicou, "vai começar com 15 GWh", devido à "procura imediata que tem", mas prevê-se que venha a precisar de "um terreno à volta de 100 hectares", de modo a "acomodar a procura até 2028".

"Se tudo estiver a correr bem, haverá uma 3.ª fase para duplicar a fábrica e ficar com uma unidade igual à maior [fábrica] europeia, que é a da Tesla, e, para isso, serão precisos mais 100 hectares. Portanto, vai ser uma fábrica com 200 hectares", assinalou.

Segundo o responsável, as baterias de lítio que serão produzidas nesta unidade destinam-se exclusivamente ao mercado europeu.

Isto "vai impactar o PIB [Produto Interno Bruto] muito positivamente, porque todas as vendas são exportações. Se tudo correr como esperado esta fábrica, num ano horizonte entre 2028 e 2030, pode representar 4,2% do PIB", previu.

Num comunicado à bolsa de valores de Hong Kong, a CALB revelou que assinou, na quarta-feira, um memorando de entendimento com uma subsidiária da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

O acordo com a aicep Global Parques, gestora da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), prevê a aquisição de "direitos de superfície, com o objetivo de montar uma fábrica de ponta mundial, altamente inteligente, informatizada e automatizada, com zero emissões de carbono", disse a empresa.

Segundo a China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, uma associação industrial, a CALB foi em 2021 a terceira maior fabricante chinesa de baterias para automóveis elétricos.