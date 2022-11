Portugal vai receber fábrica chinesa de baterias para automóveis elétricos

A empresa chinesa de baterias para automóveis elétricos China Aviation Lithium Battery Technology (CALB) anunciou hoje ter chegado a acordo para criar uma fábrica em Portugal.

Num comunicado à bolsa de valores de Hong Kong, a CALB revelou a assinatura na quarta-feira de um memorando de entendimento com uma subsidiária da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

O acordo prevê a aquisição de "direitos de superfície, com o objetivo de montar uma fábrica de ponta mundial, altamente inteligente, informatizada e automatizada, com zero emissões de carbono", disse a empresa.

A CALB "não assinou ainda um acordo legalmente vinculativo", pelo que "a cooperação contemplada no memorando de entendimento pode ou não avançar".

A empresa referiu ainda que a eventual instalação de uma fábrica em Portugal seria parte de uma estratégia para criar "bases industriais na Europa".

Em dezembro de 2021, a CALB anunciou a assinatura de um acordo com a consultora alemã Drees & Sommer para planear a primeira fábrica na Europa, que poderia produzir, por ano, baterias com uma capacidade total de 20 GWh.

Segundo a China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, uma associação industrial, a CALB foi em 2021 a terceira maior fabricante chinesa de baterias para automóveis elétricos.