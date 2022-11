Governo sem condições de pagar 156 milhões de despesas Covid-19 aos municípios

O Governo não tem condições de pagar os 156 milhões de euros reivindicados pelos municípios como despesa no combate à Covid-19, destacando que do fundo de solidariedade europeia sobram apenas cerca de 20 ME.

"Neste momento, nós não temos condições de corresponder a essa reivindicação da Associação Nacional de Municípios (ANMP). A única abertura que temos, e já transmitimos, foi no âmbito daquele que é o apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia", que representa um total de 60 ME, disse, em entrevista à Lusa, a ministra da Coesão Territorial, que tutela as autarquias.

"Não temos condições de acompanhar esse pedido de 156 ME, mas a nossa margem é esgotar o pacote de 60 milhões dos fundos de resgate da União Europeia, que são verbas que vêm diretamente da Comissão Europeia e que vieram num contexto também de emergência", acrescentou Ana Abrunhosa.

O valor é reivindicado pelos municípios ao Governo como o total de gastos que tiveram no combate à pandemia, segundo uma avaliação do Tribunal de Contas, uma verba que não consta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), como esperavam.

Ana Abrunhosa explicou que foram abertos concursos para a verba disponível de 60 ME, e que destes foram já atribuídos cerca de 40 ME, pelo que "a margem do Governo estará em perceber como é que pode ainda transferir cerca de 20 ME".