Governo “assobia para o lado”. Salários vão ter de subir

O economista João César das Neves considera que pode “demorar algum tempo”, mas os salários vão ter mesmo de subir.

O especialista comentava na Renascença, as declarações do presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, segundo o qual, há já empresas que estão a ajudar os seus trabalhadores, com o fornecimento de cabazes.

Para o economista, se “as empresas estão a receber mais dinheiro, porque os preços estão a subir”, então o que faz sentido é também subir os salários.

“E vão ajustar. Demora algum tempo, o problema está a ser lento, por causa das incertezas, por causa das tentativas de fugir aos impostos, mas é importante perceber que a única forma disto se resolver, é se os salários subirem o mesmo que os preços subiram e, assim, os trabalhadores não vão ter dificuldades, pois ficam tal como estavam antes”, refere, João César das Neves.