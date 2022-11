Crédito à habitação. Governo aprova renegociação a partir de 36% de taxa de esforço

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um novo regime que vai permitir às pessoas em dificuldades renegociar o crédito à habitação com a banca.



O alargamento do prazo do crédito, a consolidação de créditos, um novo crédito e a redução da taxa de juro são algumas opções em cima da mesa para os clientes que reúnam as condições para acederem à medida.

"Haverá um condição clara, que é não pode haver aumento da taxa de juro", declarou o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, na conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros.



Poderão recorrer ao novo mecanismo clientes com uma taxa de esforço a partir de 36%, explicou João Nuno Mendes.

“Relativamente aos níveis de esforço, sempre que exista um agravamento da taxa de esforço de 5 pontos percentuais ou se verifique o acréscimo da taxa de juro que estava previsto no teste de stress determinado pelo Banco de Portugal e daí resultar uma taxa de esforço superior a 36%. A taxa de esforço é o peso das prestações do crédito à habitação e do crédito ao consumo no conjunto do rendimento líquido dos devedores.”

O novo diploma destina-se a clientes com créditos à habitação até 300 mil euros.

De acordo com o secretário de Estado do Tesouro, a partir da data da entrada em vigor do diploma não haverá pagamento da penalização de amortização antecipada dos créditos.