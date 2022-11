Advogado acusa Ministério Público de “quebrar a dignidade de Manuel Pinho”

O advogado de Manuel Pinho acusou o Ministério Público (MP) de “apoucar e quebrar a dignidade” do antigo ministro da Economia com as buscas efetuadas esta quinta-feira à sua residência e prometeu recorrer contra o arresto da pensão de reforma.

“Sob a veste de uma investigação destinada a apurar a prática de atos de corrupção – o que merece todo o aplauso que se investigue –, aquilo que se passou hoje foi uma violação de regras básicas do Estado de Direito, com vista a apoucar e quebrar a dignidade do doutor Manuel Pinho, no que mais parece constituir uma ação de retaliação por causa do que foi decidido pela Relação de Lisboa em 13 de outubro”, referiu Ricardo Sá Fernandes.

Num comunicado enviado à Lusa, o mandatário do ex-governante (Pinho foi ministro entre 2005 e 2009) denunciou a conduta dos magistrados do MP e prometeu reagir “de todas as formas permitidas pela lei e pela deontologia para anular estes atos de prepotência hoje cometidos”.

Ricardo Sá Fernandes explicou que no dia seguinte ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13 de outubro de 2022 que revogou a apreensão da pensão de reforma de Manuel Pinho – no valor de cerca de 26 mil euros mensais -, o MP “desencadeou um conjunto de procedimentos destinados a ultrapassar aquilo que fora decidido pela Relação e ainda a agravar as condições de vida de Manuel Pinho”.

Das buscas efetuadas resultou que as obras anteriormente apreendidas e que continuavam na residência de Braga (onde o ex-governante está a cumprir prisão domiciliária) fossem removidas para um depósito do Estado por alegado risco de descaminho invocado pelo MP, que tinha promovido ainda a realização de novas buscas para apreender “objetos de valor que pudessem constituir instrumento ou vantagem dos crimes alegadamente cometidos” e o arresto da totalidade da pensão de reforma.