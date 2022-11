Supermercados justificam erros nos preços com “oscilações quase diárias”

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) garante que a discrepância entre os preços marcados e os cobrados - e que levou a ASAE a abrir 17 processos-crime em super e hipermercados - é apenas pontual e não foi intencional.



À Renascença, o secretário-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, explica que os erros detetados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, passam muito pela volatilidade dos preços, fruto dos tempo que vivemos.

“O que está a acontecer é que estamos a viver um período de muitas oscilações de preços, quase diárias, decorrentes do aumento do custos das matérias-primas e do custo que nos é passado pelos nossos fornecedores e que nesses 17 casos não tivemos a capacidade em operação de loja de alterar as etiquetas quando já o tínhamos feito nos sistemas informáticas e na passagem em caixa.”

A APED adianta que está a colaborar com a ASAE e garante que a situação ficará regularizada muito em breve.