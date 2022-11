Mediadores imobiliários dizem não fazer sentido acabar com vistos Gold

A Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) diz não fazer sentido terminar com os vistos Gold.

Esta quarta-feira, o Governo admitiu reavaliar o programa, mas o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, reconhece que a iniciativa dos vistos Gold já "cumpriu a sua função" e que o seu fim será o mais expectável.

À Renascença, Paulo Caiado, presidente da APEMIP, "espera que isso não aconteça". "Tenho imensa dificuldade em perceber, no momento atual, com os receios que pairam sobre a nossa economia, que se pense que tem a robustez para terminar com um programa decisivo para aquilo que foi a recuperação económica que todo este setor teve a partir de 2012."

De acordo com o dirigente, "os vistos Gold têm tido consequências extremamente positivas para a nossa economia", mais concretamente, no crescimento do setor imobiliário em Portugal. "Não percebo que se acabe com eles num momento delicado para a nossa economia como este."

No entanto, os vistos Gold, criados em 2012 com o objetivo de atrair investimento estrangeiro - mediante a atribuição de vistos de residência no país -, somaram críticas, especialmente no capítulo das suspeitas de encobrimento de atividade criminal, como branqueamento de capitais.