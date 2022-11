Juros poderão subir mais do que inicialmente esperado, avisa presidente da Reserva Federal dos EUA

O presidente da Reserva Federal norte-americana alertou esta quarta-feira que o nível final em que as taxas de juro se fixarão no fim do ciclo de aumentos poderá ser superior ao esperado, tendo em conta os dados económicos.

"Os dados recebidos desde a nossa última reunião sugerem que o nível final das taxas de juros será mais alto do que o esperado", disse Jerome Powell, em conferência de imprensa, após o fim da reunião de dois dias do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Jerome Powell reconheceu que a inflação nos EUA ainda está em níveis acima do esperado.

Ainda assim, abriu a porta à possibilidade de que os próximos aumentos de juros sejam inferiores a 75 pontos base, o que pode acontecer "na próxima reunião" ou "na próxima".

"O momento [para aumentos menores] está a aproximar-se e pode acontecer na próxima reunião", que será realizada em dezembro, "ou na próxima, mas ainda não foi tomada nenhuma decisão", disse.