O Governo está a reavaliar o programa dos vistos Gold atualmente em vigor, adiantou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, em declarações aos jornalistas na Web Summit.

O anúncio surge depois de, em junho, o Parlamento ter chumbado propostas de lei do PCP, BE e PAN para acabar com o regime dos vistos Gold.

Nesse mês, os deputados aprovaram apenas uma recomendação do PSD ao Governo para regulamentação urgente da plataforma online e submissão de requerimentos online de "vistos gold" para negócios imobiliários nas Regiões Autónomas da Madeira, dos Açores e no Interior de Portugal continental.



[em atualização]