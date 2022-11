Fim dos vistos Gold será “boa notícia”, mas Transparência Internacional quer auditoria

O fim dos vistos Gold será uma "boa notícia", mas é também desejável que seja feita uma auditoria e uma avaliação completa dos resultados do programa, defende a diretora-executiva da Transparência Internacional (TI) Portugal, Carina Carvalho.



Depois de o Governo admitir que os vistos Gold podem ter os dias contados, Carina Carvalho diz à Renascença que, a confirmar-se, o fim do programa é uma decisão acertada e há muito reclamada.

“Os vistos Gold são um esquema com muitos riscos de branqueamento de capitais, de financiamento do crime organizado, do terrorismo, e nós há muito que dizemos que as entidades em Portugal que atribuem os vistos Gold, no caso do Serviço de Estrangeiros de Fronteiras, não estava capacitado para conseguir prevenir esses riscos corretamente. Essa é também uma posição das autoridades europeias”, afirma a diretora-executiva da TI Portugal.

Além do fim dos vistos Gold, Carina Carvalho defende que é preciso ir mais longe e fazer uma avaliação de fundo.

“Nós fizemos pedidos de acesso à informação, designadamente sobre os vistos que não tinham sido atribuídos por esses motivos e essa informação nunca foi prestada cabalmente”, lamenta.