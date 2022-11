Empresas do setor dos serviços são as principais interessadas na semana dos quatro dias

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse esta quarta-feira que as empresas que já manifestaram interesse em participar na experiência-piloto da semana de quatro dias são, sobretudo, do setor dos serviços.

Ana Mendes Godinho falava aos jornalistas no final de uma reunião da Concertação Social na qual apresentou o projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho, encontro que contou com o coordenador do projeto, Pedro Gomes, autor do livro "Sexta-feira é o Novo Sábado".

"Temos empresas de diferentes setores [que manifestaram interesse em aderir]. A prevalência do que temos recebido é do setor dos serviços", disse a ministra, recusando avançar quantas empresas estarão interessadas.

"Cada vez mais as empresas têm necessidade de se posicionar como empresas que valorizam novas formas de organização dos tempos de trabalho e que dão espaço aos seus trabalhadores para terem capacidade de conciliarem a vida pessoal e familiar com a profissional", realçou a governante, considerando que esta é uma forma também de atrair e reter talento.