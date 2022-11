Binance quer "fazer mais" em Portugal, mas impostos podem "afastar" investidores

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), quer reforçar a presença da maior corretora de criptomoedas do mundo em Portugal e tem conversado com as autoridades portuguesas sobre a possibilidade de abrir um escritório em Lisboa.

“Estive com o ministro da Economia português e o presidente da Câmara de Lisboa, queremos reforçar a nossa presença aqui em Portugal. Queremos fazer muito mais em Portugal”, disse o CEO, mais conhecido por CZ, em conferência de imprensa, na Web Summit, em Lisboa.

Em julho, a plataforma submeteu o pedido de registo no Banco de Portugal e abriu quatro vagas de emprego para Lisboa. No início do ano, a Binance tinha também assinado um acordo com a Aliança Portuguesa de Blockchain para "melhorar a literacia financeira” em Portugal. Desde então, tem havido alguma especulação sobre a aproximação da gigante tecnológica ao mercado português.

Sobre o novo regime fiscal sobre as criptomoedas previsto no Orçamento do Estado, CZ disse ainda estar à espera de pormenores, mas sublinhou que “a discussão tem impacto na indústria”. O responsável da Binance deu o exemplo da Índia, que pretende aplicar uma taxa fixa de 30% sobre cada transação com criptomoedas. O resultado está a ser uma fuga de investidores. “Vão matar a indústria”, alertou.