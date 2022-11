Paddy Cosgrave: "Queremos ajudar as pessoas que vão construir as empresas do futuro em Portugal"

Em 2019, o conselheiro tecnológico principal da Casa Branca atacou tanto o governo chinês que, no dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores da China realizou uma conferência de imprensa especial em Pequim para rejeitar a chamada "desinformação" espalhada sobre a China no palco da Web Summit.

A Web Summit é um evento tão global com tantas vozes diversas que é inevitável que haja opiniões expressas em palco que sejam rejeitadas ou consideradas inadequadas por outra pessoa no evento.



Convidaram oradores russos?



No passado tivemos oradores russos e também estarão na Web Summit deste ano. Acredito que Garry Kasparov possa falar...



É uma presença habitual, mas não consta no programa deste ano.



Certamente teremos algumas mudanças. Somos uma empresa europeia e temos de aderir às regras da União Europeia em relação à guerra atual.

Vamos ouvir oradores do Brasil que certamente irão expressar uma enorme diversidade de opiniões sobre a Amazónia e o estado atual do ambiente.

A natureza da Web Summit é haver muito debate no palco. Muitas grandes empresas de tecnologia não têm uma vida fácil neste evento. Tendemos a colocar denunciantes em palco e tenho a certeza que muitas das grandes empresas de tecnologia não gostariam que o fizéssemos.

O nosso trabalho às vezes é criar conversas difíceis e desafiadoras e pisar os limites. Levamos muito a sério o feedback dos nossos participantes e se um grande contingente acredita que levamos as coisas muito mais longe do que no passado, retiramos convites a certos palestrantes.

Qual é o objetivo do programa de bolsas que lançaram este ano para os jovens portugueses?

Durante anos, temos vindo a proporcionar a um pequeno número de estudantes de universidades portuguesas a oportunidade de virem frequentemente ao Web Summit por apenas meio-dia.