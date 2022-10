Taxa de inflação na zona euro volta a bater recorde e chega aos 10,7% em outubro

A taxa de inflação anual na zona euro voltou a bater recorde este mês, chegando aos 10,7% em outubro após 9,9% no mês passado, segundo uma estimativa publicada esta segunda-feira pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat.

Dados provisórios do Eurostat revelam um novo máximo da série estatística, que já tinha sido quebrado no mês de setembro, com 9,9% de taxa de inflação anual, percentagem agora ultrapassada com 10,7% em outubro.

Em Portugal, a inflação este mês ficou ligeiramente abaixo da média europeia, com 10,2%.