Preços da luz e do gás domésticos batem máximos na UE no primeiro semestre

Os preços médios da eletricidade e do gás na União Europeia (UE) bateram recordes no primeiro semestre deste ano, ao chegarem, respetivamente, aos 25,3 euros e aos 8,6 euros por 100 quilowatt-hora (kWh), anunciou esta segunda-feira o Eurostat.

Dados publicados esta segunda-feira pelo Eurostat relativos aos preços da eletricidade e do gás no primeiro semestre de 2022 revelam que os valores médios da luz em uso doméstico na UE aumentaram em comparação com o mesmo período em 2021, passando de 22 euros por 100 kWh nesse período para agora atingirem 25,3 euros por 100 kWh.

O mesmo aconteceu com os preços médios do gás, que passaram de 6,4 euros por 100 kWh no primeiro semestre de 2021 para 8,6 euros por 100 kWh, na primeira metade de 2022.