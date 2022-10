Lucros do BCP sobem 63% para 97,2 milhões de euros até setembro

O BCP registou 97,2 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 63% face a igual período do ano passado, foi hoje anunciado.

“O banco teve 97,2 milhões de euros de lucro, o que compara com 59,2 milhões de euros do ano passado, o que se traduz num acréscimo de 63%”, afirmou o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Esta ‘performance’ foi suportada no aumento dos proveitos ‘core’ do grupo e numa gestão dos custos operacionais recorrentes.