BCP vai estar "muito atento a clientes que precisem de fazer reestruturações"

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, garantiu hoje que o banco vai estar "muito atento" aos clientes que precisem de fazer reestruturações de créditos, pedindo que as medidas do Governo sejam estruturais.

"Vamos estar muito atentos aos clientes que precisem de fazer restruturações devido a dificuldades financeiras", assegurou Miguel Maya, em resposta aos jornalistas, após a apresentação dos resultados do banco, em Lisboa.

Para o BCP, a maior preocupação é "encontrar soluções" para estes clientes e isso "não depende do Governo".

Contudo, no que se refere às medidas que podem ser avançadas pelo executivo, nesta matéria, Miguel Maya, pediu que estas sejam elaboradas tendo em conta uma "perspetiva estrutural".