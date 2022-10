"Qual é a alternativa?" Braga de Macedo considera "ridículo" que haja vozes contra a subida das taxas de juro

O antigo ministro das Finanças, Braga de Macedo, diz não ver alternativa à política de subida de taxas de juro do Banco Central Europeu.

Numa altura em que a receita suscita dúvidas quanto à sua eficácia, o antigo ministro dos governos de Cavaco Silva lembra, em declarações à Renascença, que “a Reserva Federal norte-americana começou muito antes do Banco Central Europeu aumentar as taxas. O BCE começou muito tarde, portanto, é compreensível que também acabe mais tarde”.

Comentando as críticas que se fizeram ouvir, nos últimos dias, entre as do Presidente da República português, Jorge Braga de Macedo pergunta “qual é a alternativa?” e acrescenta que “um país do nosso tamanho dizer que acha mal, acaba por ser ridículo”.

Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação em Portugal acelerou para os 10,2% em outubro, a mais alta desde maio de 1992, precisamente na altura em que Jorge Braga de Macedo estava à frente da pasta das Finanças.