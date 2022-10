Preços dos combustíveis voltam a descer para a semana

Os preços dos combustíveis devem voltar a baixar na próxima segunda-feira.

De acordo com a CNN, que cita fontes do setor, a gasolina deverá custar menos 1,5 cêntimos e o gasóleo deverá ficar mais barato dois cêntimos.

O preço final nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

A confirmarem-se estas previsões, o preço do litro de gasóleo deverá cair para os 1,92 euros por litro, enquanto a gasolina deverá passar para cerca de 1,805 por litro. Estes valores incorporam os novos descontos aplicados no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), que o Governo anunciou.

O executivo de António Costa decidiu reduzir o desconto em 4,4 cêntimos na gasolina e 0,1 cêntimos no gasóleo, porque os preços dos combustíveis estavam a começar a abrandar. Em novembro, o Governo fará a revisão dos apoios que resultará da aplicação da fórmula criada.

Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,952 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custa 1,838 euros.

Já a informação do boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia mostra que Portugal está em 9.º lugar no que respeita à gasolina 95 mais cara, no universo dos 27 países da União Europeia. O preço do gasóleo ocupa a 14ª posição.