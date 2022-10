Calor das águas termais aquece edifícios públicos e privados em Chaves

“Esta energia 100% limpa, 100% renovável, está a um valor muito mais baixo da energia elétrica ou do gás natural”, assinala Joaquim Esteves, destacando tratar-se de “uma grande mais-valia” para os flavienses.

“Tínhamos necessidade de arrefecer a água termal para os tratamentos [termais]. Para retirar esse calor gastávamos energia elétrica e, neste momento, com o sistema de aproveitamento geotérmico, além de não gastarmos energia elétrica, conseguimos ter aqui um rendimento à volta de 3.3 megawatts de potência e isto tem uma capacidade de aquecer 25 edifícios", conta Joaquim Esteves, responsável pelo funcionamento e manutenção dos equipamentos.

O projeto-piloto, com um orçamento de 1,2 milhões de euros, comparticipado por fundos comunitários, permitiu construir uma rede de dois quilómetros de condutas subterrâneas, que vai aproveitar a geotermia para aquecer edifícios e permitir uma significativa poupança aos consumidores.

Atualmente são aquecidos com este recurso natural cinco edifícios públicos e privados, mas a intenção da autarquia é estender o projeto a mais 20, já a partir do próximo ano.

Poupança significativa

Atualmente todo o edifício das Termas de Chaves está a ser aquecido com esta energia [calor proveniente do interior da Terra], mas a água quente também está a fazer a diferença no funcionamento da lavandaria.

“Nós temos uma lavandaria de grandes dimensões. A água já entra quente na própria lavandaria. Neste momento, as máquinas apenas gastam a energia da rotação do tambor. Poupa-se tempo e energia elétrica”, observa.

Também o hotel Premium Chaves utiliza a energia geotérmica em toda a sua unidade e assume uma poupança na ordem dos 90%, quando comparada com outras unidades hoteleiras da cidade.

“Isto abate muitos custos, em termos de poupança, porque não é preciso ligar as caldeiras durante o inverno ou as serpentinas elétricas. Houve uma redução à volta dos 90%, isto comparado com outros hotéis que não têm esta funcionalidade da geotermia”, destaca Amândio Ferreira, acrescentando que a água chega ali “à volta dos 60 a 65 graus”.

O responsável da manutenção específica que poupam “nos ares condicionados, que funcionam com a dita geotermia, no aquecimento em todo o hotel e também nas águas sanitárias mesmo durante o verão”.

Numa altura em que os preços de outros tipos de energia estão a aumentar, o responsável acredita que “isto daqui para a frente vai ser um reaproveitamento ainda maior em termos de custos”.

“Vai ser mais valioso”, conclui.