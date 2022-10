Execução orçamental. Receita fiscal aumenta 20,9% até setembro para 39.608 milhões de euros

A receita fiscal do Estado aumentou 20,9% até setembro face ao mesmo período do ano passado, totalizando 39.608,0 milhões de euros, segundo a Síntese da Execução Orçamental divulgada esta quinta-feira.

“A nível acumulado, a receita fiscal líquida do subsetor Estado nos primeiros nove meses de 2022 aumentou em 6.845,8 milhões de euros (20,9%) face ao valor registado no mesmo período de 2021”, refere a informação divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), indicando que no período homólogo considerado estavam ainda em vigor restrições relacionadas com a Covid-19.

O aumento homólogo da receita em 6.845,8 milhões de euros compara com o acréscimo de 6.232,0 milhões de euros registado até agosto.

Para a evolução a receita fiscal contribuiu essencialmente o aumento da receita acumulada dos impostos diretos (IRS e IRC).