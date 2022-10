Mercado da lenha aquece com subida do preço dos combustíveis e da eletricidade

Com a subida dos preços do gás, do gasóleo e da eletricidade, as lareiras voltam a ser uma opção para muitos portugueses. A procura por lenha tem vido a aumentar e o preço também, por exemplo, uma tonelada de madeiras nobres, como o carvalho, oscila entre os 120 e os 130 euros. Com o inverno à porta, Gil Aguieiras prepara a lenha com que vai aquecer a casa. As árvores foram cortadas na primavera, a madeira ficou a secar na eira, depois foi cortada, e agora está na hora de a levar e guardar perto de casa. “A gente tem lareira em casa - recuperador - e dá muito jeito a lenha porque todos os outros combustíveis estão muito caros”, conta à Renascença. E como tem lenha nas suas propriedades, em Chaves, a poupança é ainda maior. “Antigamente tinha gás, e tenho, mas não estou, neste momento, a utilizar. Era um consumo mensal de cerca de 140 a 150 euros em gás”, diz, estimando uma poupança de “cerca de 600 euros por inverno, o que é considerável”.

Também Dores Paiva não quer outra alternativa. A lenha é um bom meio de aquecimento e permite poupar algum dinheiro. “Como nós temos bastante lenha aproveitamos e assim também poupamos bastante. E, claro que aqui, o inverno é muito frio temos que nos preparar. Aproveitamos a mão de obra familiar para preparar a lenha e assim a poupança é muito maior e aquecemos as casas”, diz. Cresce procura e aumenta o preço A subida dos preços do gás, do gasóleo e da eletricidade faz com que as lareiras sejam uma opção para muitos portugueses. Nesta altura assiste-se, por isso, a uma crescente procura. Diamantino Olmos, vendedor de lenha, conta que “a procura tem sido maior”. “As pessoas estão a comprar mais devido ao aumento que tem havido nos combustíveis e na eletricidade. A lenha é uma alternativa. Há pessoas que meteram aquecimento, por exemplo, a gasóleo, e agora estão a mudar para a lenha porque é mais barato”, explica.

Não é de estranhar, por isso, que também os preços da lenha tenham aumentado.

“Relativamente ao que as outras coisas subiram, não subiu muito. Eu, por exemplo, subi 50 euros. Vendia a 350 euros a carga e agora estou a vender a 400. Não é muito”, diz à Renascença. A carga tem à volta dos 3.500 quilos. Feitas as contas dá uma média de 120 euros por tonelada. “A lenha é da melhor, é de carvalho”, garante.

“Lenha seca há pouca” Um pouco mais caro, é o preço praticado por Leonardo David que, por estes dias não tem tido mãos a medir para dar resposta a tanta procura. Também vende a carga e cada uma, a rondar os 3.500 quilos, custa 450 euros. “Está a sair muito bem. O preço aumentou um bocadinho, como tudo. Nós vendemos à carrada. É mesmo a despachar. As pessoas têm frio e nós temos de as aquecer”, diz. Já a revendedora Virgínia dos Anjos vende a lenha de carvalho ao reboque, que leva mais ou menos 2.000 quilos. “Depende do que as pessoas queiram levar. O reboque custa 120 ou 130 euros, conta, referindo que “o preço aumentou” e que ainda não recebeu a última encomenda.