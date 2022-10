DECO quer bancos "obrigados" a renegociar o crédito à habitação

O acordo entre Governo e banca para facilitar a reestruturação e renegociação de créditos à habitação é importante, mas pode não ser suficiente.

O aviso é deixado pela DECO, que pede que seja implementada uma lei que obrigue os bancos a sentarem-se à mesa com os clientes, de maneira a compensar os aumentos das prestações da casa devido à subida das taxas de juro.

Ouvida no Parlamento a pedido do PSD, a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da associação, Natália Nunes, explicou que atualmente, os bancos não têm a obrigação de renegociar créditos e que este é um “grande problema” para as famílias.

“Os bancos efetivamente integram as pessoas no PARI [Plano de ação para o risco de incumprimento] e fazem a avaliação da situação financeira, mas depois entendem que a família não tem condições para ter uma renegociação”, disse.