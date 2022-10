Natal menos iluminado? Autarquias prontas a reduzir horários

De norte a sul, as noites de Natal vão ter horários restritos nas iluminações. Nas grandes cidades como Lisboa e Porto, o número de decorações vai ser semelhante ao dos anos anteriores.

No Porto, as luzes vão acender às 18h00, uma hora mais tarde que no ano passado e às 23h30 vão ser desligadas. A inauguração da iluminação será feita apenas na primeira semana de dezembro. O mesmo em Lisboa. À Renascença o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, indica que a iluminação na cidade será inaugurada a 6 de dezembro e retirada a 6 de janeiro, ou seja, comparando com anos anteriores a iluminação vai estar acesa metade dos dias de outros anos.

Também durante o dia as luzes vão apagar duas horas mais cedo que o habitual, às 00h00. Diogo Moura indica que a autarquia prevê um corte de 80% no consumo de energia. Ainda assim, o número de ornamento vai-se manter, “pela importância que as luzes têm no comércio”, explica Diogo Moura que avança que a autarquia vai manter o investimento de 750 mil euros em decorações.

Alinhadas nas recomendações do Governo estão também cidades como Albufeira, Óbidos e Braga.

Corte na decoração

O município de Matosinhos vai mais além que as orientações do Governo. Na cidade vai haver um corte de 20% nas decorações. Numa nota enviada à Renascença, a autarquia indica que os pontos mais frequentados da cidade vão manter os modelos de iluminação de anos anteriores. Aí a diferença serão apenas os horários em que as luzes vão estar acesas, agora entre as 18h00 e as 0h00.

Luzes só ao fim de semana

Coimbra repensou o modelo de iluminação de Natal. A cidade vai estar decorada como nos anos anteriores, mas os horários vão ser mais limitados. A inauguração da iluminação foi adiada por duas semanas e será feita apenas na primeira semana de dezembro e as luzes vão estar ligadas apenas ao fim de semana.

À Renascença, a vereadora Ana Rocha explica que se nos anos anteriores as luzes estiveram acesas entre as 20h00 e as 8h00, este ano só vai ser possível ver as iluminações acesas ao fim de semana entre as 18h00 e as 23h00. Já as fontes luminosas vão estar acesas também ao fim de semana, mas entre as 10h00 e as 21h00. Ana Rocha fala num “corte significativo” que vai representar uma redução de 66% na fatura de energia que por norma ronda os cem mil euros.

Vontade de poupar vai além-fronteiras

A empresa portuguesa Castros Iluminações é responsável por assegurar a decoração em grandes cidades como Lisboa, Braga e Matosinhos, mas tem também a cargo a decoração de cidades europeias como Paris, Londres e Bruxelas.

À Renascença, o responsável pela empresa explica que apesar de algumas autarquias estarem a fazer cortes nas encomendas, outras estão a manter os pedidos não havendo por isso a perceção de impacto negativo no sector.



Jorge Castro diz que há clientes que apesar de manterem as encomendas com o mesmo número de peças, pedem para que a montagem seja mais tardia. Um cenário semelhante ao que se vive no resto da europa, onde, de acordo com o empresário, “também há uma preocupação na redução do consumo com as luzes ligadas por um período mais curto de tempo”.