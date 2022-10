Governo garante que interconexões elétricas continuam previstas

Porém, "não caíram nenhumas interligações elétricas nos Pirenéus", vincou o responsável, falando aos jornalistas portugueses no Luxemburgo, no final de uma reunião dos ministros da Energia da UE.

"Aquilo que a senhora ministra [da Transição Ecológica e vice-presidente do governo espanhol, Teresa Ribera] terá dito clarifica aquilo que, nos últimos dias, tem sido colocado por parte do PSD, [já que] o PSD veio dizer publicamente que este acordo prejudicava Portugal e não beneficiava Portugal, porque, aparentemente, quando comparado com o acordo de 2015, teriam caído duas interligações elétricas nos Pirenéus", afirmou Duarte Cordeiro.

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, assegurou hoje que o acordo com os governos de Espanha e França continua a prever o reforço das interconexões elétricas, nos Pirenéus, além da nova interligação de gás, criticando o PSD.

De acordo com Duarte Cordeiro, "mantêm-se as intenções de alargar as interligações elétricas" e "não poderia ser de outra forma".

"Ainda para mais, era um dos pressupostos do Governo francês, ao contrário do que foi dito por parte do eurodeputado Paulo Rangel", adiantou o governante.

A reação surge depois de, no sábado passado, o eurodeputado e vice-presidente do PSD Paulo Rangel ter considerado que o acordo anunciado por António Costa para acelerar as interconexões na Península Ibérica "é mau", argumentando que Portugal perdeu na eletricidade e no gás face a França e Espanha. .

Em causa está o acordo entre Portugal, Espanha e França alcançado na passada quinta-feira, durante uma reunião dos líderes dos governos dos três países em Bruxelas, que prevê avançar com um corredor de energia verde, por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat).