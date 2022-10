Estudo ao mercado imobiliário anunciado por Pedro Nuno Santos só terá conclusões em 2024

As novas regras para o mercado de alojamento local prometidas pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, em maio deste ano, apenas deverão ser conhecidas a partir do início de 2024. É nessa altura que o estudo sobre o mercado imobiliário anunciado no Parlamento pelo governante deverá estar concluído.

No início deste ano, Pedro Nuno Santos na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça disse que aquela tinha “um impacto muito significativo no mercado do Alojamento Local”, e que por essa razão “vamos ver também que impacto tem no mercado do arrendamento tradicional".

As palavras do ministro foram ditas numa audição no Parlamento, no âmbito do debate do Orçamento do Estado de 2022 (OE2022). Na mesma ocasião disse estar disponível para "discutir outras formas de regulação do mercado" e anunciou que o executivo iria criar um grupo de trabalho para estudar o que "está a ser feito pela Europa fora, o que está a funcionar e o que não está" e o que poderá ser aplicado em Portugal, "havendo condições".