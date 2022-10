Um mau ou péssimo ano para a castanha? Ainda é uma incógnita

A seca e a falta de água fizeram atrasar a produção de castanha - o desenvolvimento do fruto está atrasado e os ouriços tardam em abrir. Os produtores estão apreensivos e falam em grandes quebras de produção.

Manuel Santos, produtor da Castanha da Padrela DOP, conta que já deu a volta aos soutos e não levou nada para casa. “Os ouriços ainda não abriram e são tão pequenos que a terem alguma castanha não dão para a exportação”, lamenta o produtor de Valpaços.

Por esta altura do ano seria normal ver os soutos cheios de apanhadores, mas como o desenvolvimento do fruto está atrasado, são poucos os que se encontram.

E este atraso no entender de Maria Silva pode refletir-se no rendimento dos agricultores. “É com isto que contamos para aguentar o ano. Se não colhemos não vendemos e, se não vendemos o dinheiro pode faltar na carteira”, diz.

Esta agricultora da Serra da Padrela costumava colher em média por ano à “volta de cinco mil quilos de castanhas, mas se as coisas se mantiverem como até aqui nem mil quilos”.

Também Carlos Silva antevê um mau ano. “Se tiver metade já é muito bom. Estou à espera de uma quebra muito grande. Há poucos ouriços e já não têm tempo para crescer”, diz.