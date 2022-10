Galp. Lucros aumentam 86% até setembro

A Galp Energia teve um lucro de 608 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2022 - um aumento de 86% face ao ano anterior - como informa a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Todos os segmentos de negócio apresentaram “um forte desempenho”, mas o aumento dos preços do petróleo e o negócio de refinação, ajudam a explicar os resultados. Afinal, até setembro, as margens de refinação subiram para 12,4 dólares por barril, quando há um ano o valor era 2,8 dólares por barril.

Já os resultados do terceiro trimestre, com lucros de 187 milhões de euros, revelam uma subida de 16% face ao mesmo trimestre do ano anterior, mas uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre deste ano.

De acordo com as contas apresentadas pela empresa, ainda liderada por Andy Brown, os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) aumentaram 73%, para 2.897 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano. Já no terceiro trimestre o Ebitda foi de 784 milhões de euros que compara com 607 milhões um ano antes e 1,244 milhões no segundo trimestre.