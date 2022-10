Cerca de 320 mil pessoas não receberam apoio de 125€ devido a problema com IBAN

Veja também:

Cerca de 320 mil contribuintes ainda não receberam o apoio de 125 euros devido a problemas com o IBAN, revelou esta segunda-feira o Ministério das Finanças.

"Do total de transferências ordenadas pela AT, cerca de 320 mil não foram processadas, uma vez que consta um IBAN inválido no Portal das Finanças. Isto significa que 87% das transferências ordenadas pela AT foram bem-sucedidas", refere em comunicado o gabinete do ministro Fernando Medina.



A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ordenou, até esta segunda-feira, transferências a cerca de 2,5 milhões de pessoas relativamente ao apoio extraordinário ao rendimento das famílias.

"No universo das transferências estão abrangidos 1,3 milhões de crianças e jovens dependentes", sublinha o Ministério das Finanças.



A tutela explica que "a invalidade do IBAN do cadastro do Portal das Finanças pode decorrer de diversos fatores, designadamente quando os contribuintes tenham indicado um IBAN de uma conta da qual não sejam titulares, se tenham enganado a digitar um número ou tenham indicado no passado o IBAN de uma conta entretanto encerrada".