Alojamento Local ganha 2.500 unidades em Lisboa e Porto num ano

Lisboa e o Porto têm mais 2.500 unidades de alojamento local no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Um valor que representa um crescimento de 55%.

As das cidades em conjunto somavam 6.500 fogos T0/T1 ativos no alojamento local, de acordo com os dados do SIR-Alojamento Local, gerido pela Confidencial Imobiliário. Lisboa agrega 3.400 fogos T0/T1 ativos e o Porto os outros 3.100.

O alojamento local registou no 2º trimestre um desempenho em máximos históricos. Lisboa rompeu recordes de ocupação, rentabilidade e diárias, registando uma ocupação média de 73%, e uma diária média de 108 euros.

No Porto, as diárias médias também estão em máximos, atingindo os 91 euros no 2º trimestre.