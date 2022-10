Pais de crianças nascidas até setembro de 2022 também recebem apoio de 50 euros

Os pais de crianças que nasceram em 2022, até ao mês de setembro, também vão receber o apoio de 50 euros, mas será pago pela Segurança Social.

Os apoios extraordinários de 125 euros prometidos pelo Governo começaram a ser pagos na quarta-feira pela Autoridade Tributária (AT).

O pacote inclui um apoio de 50 euros por cada dependente até aos 24 anos (qualquer idade em caso de incapacidade), pago pela AT. No caso de crianças nascidas este ano, o valor será pago pela Segurança Social.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esclarece à Lusa que os pais com prestação de parentalidade (correntemente ou já paga) vão começar a receber o apoio de 50 euros a partir de segunda-feira.

Está, assim, explicado por que razão casais com dependentes nascidos em 2022, até setembro, verificaram, no Portal das Finanças, que a AT não tinha processado os 50 euros relativos a essas crianças.